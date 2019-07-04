Пять садов в Петербурге закрыли из-за ливней и штормового ветра

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-04T11:32:38+03:00

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Непогода в Петербурге заставила серьезно озадачиться садовников города. Постоянные ливни, грозы и сильный штормовой ветер очень негативно влияет на состояние скверов и парков в городе: утяжеляются кроны деревьев, размывается земля. В связи с этим в четверг, 4 июля, было принято решение закрыть для посещения пять садов.

- Садовники закрыли Таврический сад, сад Сан-Галли, Никольский сад, сад Галины Старовойтовой и Овсянниковский сад в связи с неблагоприятным прогнозом. Синоптики обещают 4 июля в Петербурге дожди, грозы, а также порывы ветра до 20 метров в секунду, - сообщили в комитете по благоустройству Северной столицы.

Сейчас всем садово-парковым предприятиям дано распоряжение усилить контроль за территориями скверов и парков. Дело в том, что из-за дождей листва деревьев становится очень влажная и тяжелая, и угроза падения веток и целых стволов во время сильного ветра увеличивается. Также, в случае ветровалов, садовникам нужно обеспечить раскряжевку и вывоз порубочных остатков.

ИСТОЧНИК KP.RU