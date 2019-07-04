Неадекватный петербуржец выбил глаз 55-летней кондуктору троллейбуса

СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-04T12:53:32+03:00

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Кондуктор троллейбуса № 3 в Петербурге попала в больницу после нападения агрессивного пассажира, который ударил ее в лицо. Инцидент произошел около четырех часов дня в среду, 3 июля, на остановке возле Финляндского вокзала. Избиению предшествовал долгий конфликт в салоне общественного транспорта.

- В троллейбус зашел молодой пассажир, который во время поездки начал себя неадекватно вести: бегал по салону, приставал к людям и пытался выхватить у 55-летней кондуктора катушку с билетами, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.

Кондуктор сначала попросила вести себя агрессивного пассажира спокойно, а после – покинуть общественный транспорт, чтобы не мешать остальным людям. Когда троллейбус сделал остановку, она вышла из салона, чтобы подойти к кабине водителя и сообщить о возникшей ситуации. Неадекват выскочил за ней вслед и ударил женщину кулаком по лицу, выбив ей глаз. После этого он сразу же ушел.

После инцидента, женщине сразу вызвали медицинскую помощь. Оказалось, что у нее травма глаза, которая требует лечения. Сотрудница троллейбуса собирается подать заявление на своего обидчика в полицию. Правоохранители уже занимаются этим делом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/718380" frameborder="0"></iframe> Неадекват ударил по лицу кондуктора в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU