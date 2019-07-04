Выпускники Петербурга установили несколько рекордов по ЕГЭ в 2019 году
Комитет по образованию Петербурга подвёл предварительные результаты государственной итоговой аттестации. Показателями в правительстве довольны. В 2019 году вчерашние школьники поставили сразу несколько рекордов во время ЕГЭ.
Во-первых, резко выросло число стобальников. Максимальный балл по различным предметам получили 548 человек. В прошлом году показатели были скромнее - 423.
Три выпускника набрали по 300 балов. Причем, одному из них не хватило всего два бала, чтобы стать единственным в Петербурге обладателем максимального результата. Подвело волнение во время экзамена по физике.
2019 год стал первым, когда школьникам пришлось выбирать между базовой и профильной математикой. Итоги следующие: 285 «профильных» стобальника. Это в четыре раза больше, чем годом ранее.
Несогласные с результатами выпускники подали 1167 аппеляцию. Это самое низкое значение за всю историю ЕГЭ в Петербурге. Перепроверить работы пришлось каждого восьмидесятого. В тройке лидеров - русский, литература и физика.
Всего ЕГЭ в 2019 году сдали 34264 человека. Из них 25431 покинули стены школы в текущем году.
ИСТОЧНИК KP.RU