Выпускники Петербурга установили несколько рекордов по ЕГЭ в 2019 году

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-04T13:01:10+03:00

Максимальный балл по различным предметам ЕГЭ в 2019 году в Петербурге получили 548 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Комитет по образованию Петербурга подвёл предварительные результаты государственной итоговой аттестации. Показателями в правительстве довольны. В 2019 году вчерашние школьники поставили сразу несколько рекордов во время ЕГЭ.

Во-первых, резко выросло число стобальников. Максимальный балл по различным предметам получили 548 человек. В прошлом году показатели были скромнее - 423.

Три выпускника набрали по 300 балов. Причем, одному из них не хватило всего два бала, чтобы стать единственным в Петербурге обладателем максимального результата. Подвело волнение во время экзамена по физике.

2019 год стал первым, когда школьникам пришлось выбирать между базовой и профильной математикой. Итоги следующие: 285 «профильных» стобальника. Это в четыре раза больше, чем годом ранее.

Несогласные с результатами выпускники подали 1167 аппеляцию. Это самое низкое значение за всю историю ЕГЭ в Петербурге. Перепроверить работы пришлось каждого восьмидесятого. В тройке лидеров - русский, литература и физика.

Всего ЕГЭ в 2019 году сдали 34264 человека. Из них 25431 покинули стены школы в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU