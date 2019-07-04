2019-07-04T13:17:53+03:00
Происшествия

«Тойота» разбилась об угол здания на «Техноложке»

От дома отвалился кусок стены, два человека пострадали
Лилия КОЗЛОВА
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Кусок стены отвалился от здания после аварии в центре ПетербургаКусок стены отвалился от здания после аварии в центре ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Утром в четверг, 4 июля, на пересечении Измайловского и Троицкого проспектов в Адмиралтейском районе Петербурга произошла серьезная авария, в которой пострадали не только люди и автомобили, но еще и здание. Иномарка влетела в дом, после чего часть стены от него отвалилась.

Авария произошла возле дома 4 по Измайловскому проспекту, который находится недалеко от станции метро «Технологический институт». «Хендай» ехал по дроге в сторону 3-й Красноармейской, «Тойота» ему на встречу в сторону реки Фонтанки. Поворачивая налево, водитель первой иномарки не уступил дорогу «японцу».

- Произошло столкновение и «Тойота» вылетела с дороги и разбилась об здание, - рассказали в управлении ГИБДД Петербурга.

По словам очевидцев, удар был ужасный. Передняя часть корпуса у «Тойоты» в смятку.

- Проходили сразу после ДТП. Мужчина за рулем «Тойоты» жив, но сильно пострадал. Его перевязывала скорая. И женщина рядом сидела пассажир. Видимых повреждений не было, но находилась в шоке, - рассказал в соцсетях очевидец. - Подушки сработали хорошо, иначе было бы всё печальнее.

В итоге водитель «Хендай» не пострадал. Досталось только 37-летнему водителю «Тойота» и его 46-летней пассажирке. Оба получили помощь от медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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