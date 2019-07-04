Затопленное после ливня Южное шоссе автомобилисты объезжают по тротуару

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-04T14:07:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобилисты Петербурга второй день подряд страдают от последствий ливня, который обрушился вчера, 3 июля, на город. Многие дороги сильно затопило: уровень воды поднялся до такой степени, что машины по колеса, а то и выше утопали в лужах. Сегодня, 4 июля, на многих магистралях «реки» так и не рассосались и автомобилисты вынуждены объезжать их по тротуару, чтобы не заглохнуть, так сказать, посередине озера.

Так, на Южном шоссе во Фрунзенском районе все еще стоит вода. Машины выстроились в ряд и аккуратно пытаются объезжать «реку» по тротуару, с трудом заезжая на высокий поребрик.

- Только там ехали. BMW полностью встала в луже. Открыл двери и салон затопило водой. Воды по пояс - жуткая ситуация, - пожаловался в сети один водитель.

Некоторые смельчаки, которые отваживаются все же проехать по затопленной дороге, глохнут и застревают в луже. Вытаскивать их приходится с помощью троса. Когда же исправится дорожная ситуация в городе, пока не известно. Но горожане уже боятся очередных дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU