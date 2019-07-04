У Летнего сада на Лебяжьей канавке полыхала иномарка

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-04T14:25:26+03:00

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Огненное «шоу» днем 4 июля могли видеть жители Петербурга и туристы, которых всегда много в центре города. На Лебяжьей канавке, рядом с Летним садом открытым пламенем горела иномарка. Тушить машину бросились проезжавшие мимо водители.

- На набережной Лебяжьей канавки горит автомобиль, - сообщили очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Неизвестно, по какой причине у белого «Рено Логан» вспыхнул моторный отсек, но пламя разгорелось моментально. Прохожие вызвали пожарных, но первыми на помощь бросились проезжавшие мимо водители. С их помощью автомобиль удалось потушить.

К сожалению, машину скорее всего придется отправить на свалку. Стоимость восстановления будет слишком высокой. Впрочем, кое-какие запчасти владелец еще сможет продать, а главное, что обошлось без жертв. По словам очевидцев, никто в пожаре не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU