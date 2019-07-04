2019-07-04T14:25:32+03:00
Происшествия

Петербуржец три года сексуально развращал малолетнюю племянницу своей жены

О преступлении полиции рассказал отец ребенка
Лилия КОЗЛОВА
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Задержан гражданин, подозреваемый в преступлении сексуального характера в отношении 13-летней девочки в Невском районеЗадержан гражданин, подозреваемый в преступлении сексуального характера в отношении 13-летней девочки в Невском районеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге сотрудники полиции расследуют дело о сексуальном развращении, которое происходило в кругу семьи. Накануне, 3 июля, в отделение Невского района обратился 39-летний мужчина, который рассказал о том, что его родственник насиловал его малолетнюю дочь.

- Мужчина рассказал, что живет в трехкомнатной квартире дома 15 на улице Ткачей вместе с дочерью, сестрой и ее 37-летним мужем. Именно там, по словам заявителя, свояк и насиловал девочку, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Оперативники мгновенно разыскали подозреваемого мужчину и задержали его у железнодорожной станции «Сортировочная». Во время допроса они подтвердили слова отца девочки.

Оказалось, что с 2009 года по сентябрь 2012 года 37-летний мужчина неоднократно совершал развратные действия сексуального характера в отношении девочки, которой на тот момент еще не было и 14 лет, что усугубляет тяжесть преступления.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело против любвеобильного родственника. Проводится дальнейшее расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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