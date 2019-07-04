Пьяный петербуржец убежал в окно третьего этажа от участкового

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-04T14:45:30+03:00

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Жителей дома 59 по Садовой улице в Адмиралтейском районе Петербурга, чьи окна выходят во двор, в половину седьмого утра в четверг, 4 июля, разбудил громкий хлопок. Выглянув в окна, они увидели на козырьке крыльца лежащего мужчину, который еле шевелился. Оказалось, что он пытался сбежать от полиции, но не получилось.

- Компания алкашей веселилась всю ночь в квартире на третьем этаже. Уставшие от этого соседи вызвали на доставшую их компанию участкового, чтобы тот утихомирил «гуляк», - рассказали очевидцы в соцсети.

Когда в дверь позвонил полицейский, один из мужчин чего-то испугался и решил сбежать от правоохранителей. Правда, в окно. Полет с высоты третьего этажа оказался не самой лучшей идеей, и он жестко приземлился на крышу крыльца. После этого мужчина остался жив, но бежать уже никуда не мог.

- Видимо не только алкоголь они там пили, но и употребляли еще какие-то наркотики. Кто в здравом уме будет выходить в окно? – удивились комментаторы под новостью в соцсети.

Пил или курил молодой человек, достоверно не известно. Самостоятельно с крыши он уже слезть не мог. Снимали с козырька мужчину спасатели. Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU