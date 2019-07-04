2019-07-04T14:45:30+03:00
Происшествия

Пьяный петербуржец убежал в окно третьего этажа от участкового

Доставали с козырька крыльца мужчину спасатели
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге парень сбежал от участкового через окно третьего этажаВ Петербурге парень сбежал от участкового через окно третьего этажаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жителей дома 59 по Садовой улице в Адмиралтейском районе Петербурга, чьи окна выходят во двор, в половину седьмого утра в четверг, 4 июля, разбудил громкий хлопок. Выглянув в окна, они увидели на козырьке крыльца лежащего мужчину, который еле шевелился. Оказалось, что он пытался сбежать от полиции, но не получилось.

- Компания алкашей веселилась всю ночь в квартире на третьем этаже. Уставшие от этого соседи вызвали на доставшую их компанию участкового, чтобы тот утихомирил «гуляк», - рассказали очевидцы в соцсети.

Когда в дверь позвонил полицейский, один из мужчин чего-то испугался и решил сбежать от правоохранителей. Правда, в окно. Полет с высоты третьего этажа оказался не самой лучшей идеей, и он жестко приземлился на крышу крыльца. После этого мужчина остался жив, но бежать уже никуда не мог.

- Видимо не только алкоголь они там пили, но и употребляли еще какие-то наркотики. Кто в здравом уме будет выходить в окно? – удивились комментаторы под новостью в соцсети.

Пил или курил молодой человек, достоверно не известно. Самостоятельно с крыши он уже слезть не мог. Снимали с козырька мужчину спасатели. Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сяськелево «медвежатник» вломился на почту и оставил стариков без пенсии
Фигуристка Стася Константинова бросила вызов Стетхэму и Макгрегору, открыв бутылку ударом конька
В Девяткино грузовик с продуктами «разгрузился» посреди дороги
Спортивный директор «Зенита» рассказал о новых трансферах клуба
Вода ушла, номера остались: После потопа на Парашютной вспылили автомобильные знаки
В интернете стартовало обсуждение концепции арт-парка на проспекте Добролюбова
Петербуржец три года сексуально развращал малолетнюю племянницу своей жены
У Летнего сада на Лебяжьей канавке полыхала иномарка
Затопленное после ливня Южное шоссе автомобилисты объезжают по тротуару
«Тойота» разбилась об угол здания на «Техноложке»
Выпускники Петербурга установили несколько рекордов по ЕГЭ в 2019 году
Неадекватный петербуржец выбил глаз 55-летней кондуктору троллейбуса
Пять садов в Петербурге закрыли из-за ливней и штормового ветра
Признанный виновным в убийстве блокадницы умер в здании суда
Небо озарилось: Петербуржцы делятся в сети снимками грозы
Шесть тонн алкоголя нашли полицейские в подпольном цеху в Ленобласти
Погода 4 июля в Петербурге: Потопы на время прекратятся