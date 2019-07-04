2019-07-04T14:47:41+03:00
Общество

В интернете стартовало обсуждение концепции арт-парка на проспекте Добролюбова

Новое общественное пространство появится у Биржевого моста на месте Судебного квартала
Петр КИБЕР
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Петербуржцев приглашают обсудить концепцию и название нового арт-парка на проспекте Добролюбова. Фото: art-park.spb.ru/Петербуржцев приглашают обсудить концепцию и название нового арт-парка на проспекте Добролюбова. Фото: art-park.spb.ru/
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Уже в скором времени на месте бывшего НИИ прикладной химии на проспекте Добролюбова, где раньше планировали создать Судебный квартал, появится новое общественное пространство. А вот каким оно будет - еще вопрос. В обсуждении будущей концепции парка приглашают поучаствовать и самих петербуржцев.

- Это уникальное место. Рядом - Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова. Напротив - Зимний дворец. Горожане смогут высказать свои предложения о том, что должно находиться на этой территории. - заявил ранее врио губернатора Петербурга.

Чтобы понять, как должно выглядеть новое общественное пространство, в котором планируют создать арт-парк с парковкой для посетителей, подземным выставочным залом и надземной концертной площадкой.

- Будет лучше, чем «Зарядье» в Москве, - пообещал Владимиру Путину глава Северной столицы.

Ну а кроме концепции, горожане могут повлиять и на название парка. На специальном сайте можно выбрать один из 24 вариантов, или же предложить свой.

Конкурс на разработку архитектурной концепции объявят до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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