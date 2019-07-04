2019-07-04T15:49:23+03:00
Общество

В Девяткино грузовик с продуктами «разгрузился» посреди дороги

Тележки с товаром выпали из прицепа машины прямо на асфальт
Петр КИБЕР
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В Мурино водителя продуктового грузовика постигла неудача. Фото: vk.com/9kino.liveВ Мурино водителя продуктового грузовика постигла неудача. Фото: vk.com/9kino.live
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Гору продуктов вперемешку лежащих посреди дороги, могли видеть днем 4 июля жители Девяткино. Ну или Мурино - кому как угодно. На Петровском бульваре неожиданно для самого водителя «разгрузился» грузовик с товаром одной торговой сети. Собирать тележки пришлось работникам магазина. Но местные жители отреагировали на ЧП с юмором.

- Урааа! Вот он тот самый грузовик с «пряниками», который перевернулся с нашей улице. Только я на работе, - пишет с сожалением в соцсетях один из муринцев.

С ним согласны и другие горожане (в 2019 году Мурино стал городом. Самым молодым в России).

- Быстрая разгрузка, заходите сегодня в магазин, будут хорошие скидки, - шутят пользователи соцсетей.

Впрочем, другие комментаторы оптимизма не разделяют и уверены, что весь побитый товар встанет на полки по обычным ценам.

Но вероятнее всего, что платить придется водителю. Именно на нем лежит материальная ответственность за груз. Неизвестно, почему произошел инцидент, но скорее всего шофер забыл закрыть створки прицепа и продукты вывалились наружу.

В интернете в таких случаях говорят: «Сударь, вас постигла неудача».

ИСТОЧНИК KP.RU

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