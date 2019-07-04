Фигуристка Стася Константинова бросила вызов Стетхэму и Макгрегору, открыв бутылку ударом конька

СЕГОДНЯ 15:52 2019-07-04T15:52:22+03:00

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В интернете набирает оборот новый флешмоб - #Bottlecapchallenge, участники которого пытаются открутить крышку бутылки ударом ноги с разворота. «Класс» уже показали актер Джейсон Стетхэм, боем MMA Конор Макгрегор и многие другие звезды. Сегодня, 4 июля, петербургская фигуристка, мастер спорта международного класса Станислава Константинова решила переплюнуть их всех и открыла бутылку касанием конька.

На видео, опубликованном в Instargam, 18-летняя спортсменка легким движением ноги, словно мачете откручивает крышку со стеклянной бутылки. Мастерство владения коньками на высшем уровне.

stasya_konstantinovaa Фигуристка Стася Константинова приняла участие в #bottlecapchallenge

- Большое спасибо за то, что отмечали меня под роликом Макгрегора. Теперь настало время выводить челлендж на новый уровень. Конор и Джейсон Стетхэм, конечно, клево открыли бутылку. Но смогут ли они повторить этот трюк в коньках? – бросила вызов накачанным мужчинам Стася Константинова.

Поклонники спортсменки после этакого поворота флешмоба отметили, что можно закрывать челлендж, так как круче уже не будет.

Однако некоторые решили еще больше подзадорить Станиславу и предложили ей усложнить задачу: «Твое кунг-фу не плохо. Но сможешь ли с завязанными глазами?». В возможностях фигуристки сомневаться не стоит. А примут ли вызов Стетхэм или Макгрегор, мы в скором времени узнаем.

ИСТОЧНИК KP.RU