В Сяськелево «медвежатник» вломился на почту и оставил стариков без пенсии

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-04T16:25:45+03:00

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Полиция Гатчинского района Ленинградской области ищет злоумышленника, который в ночь на третье июля влез в отделение почты в поселке Сяськелево и украл из сейфа 82 тысячи рублей. Деньги предназначались для выплаты пенсий.

- В ночь со 2 на 3 июля неизвестный преступник, сломав навесной замок на решетке окна, отжал створку стеклопакета, открыл окно и проник в помещение почты, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Внутри злодей нашел сейф и вскрыл его. После чего «медвежатник», так на профессиональном жаргоне называют взломщиков сейфов, спокойно скрылся с места преступления. Ограбление работники почты заметили утром, когда пришли на работу.

По факту происшествия заведено уголовное дело по статье «Кража». Неизвестного похитителя ищет полиция. А вот пенсионерам беспокоиться не стоит, все деньги им обещали выплатить в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU