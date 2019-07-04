2019-07-04T17:56:42+03:00
Общество

В Сосновом Бору по школьному забору пустили электричество

Из-за ошибки строителей стальная конструкция находилась под напряжением и искрила каждые две-три минуты [видео]
Петр КИБЕР
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В Сосновом Бору к школьному забору подвели электричество.В Сосновом Бору к школьному забору подвели электричество.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Школа строгого режима, так в шутку называют теперь одно из учебных заведений в Сосновом Бору. Причиной для горьких шуток стала работа строителей, которые по ошибке пустили по школьному забору ток. Теперь ограда искрит и пугает малышей.

- После строительных работ у школы номер 9, перекопали бетонную дорожку, всё в грязи и песке и вот сейчас забор школы под напряжением. Коротит каждые 2-3 минуты, будьте осторожны, - написали в соцсетях местные жители.

В Сосновом Бору по забору школы пустили электричество. Под напряжением ограда оказалась из-за ошибки строителей. Видео: vk.com/black.sbor

По словам очевидцев происшествия, в аварийную службу они обратились ближе к вечеру, однако и до ночи забор был под напряжением. Впрочем, к утру проблему решили.

- С утра копали там, наверное все в порядке, - сообщили горожане.

А особо юморные пользователи соцсетей вспомнили, что Сосновый Бор, в котором находится Ленинградская атомная станция - город энергетиков, поэтому с электричеством тут обращаться умеют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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