По-моему огонь: Дзюба представил новую форму «Зенита», сделанную из старых пластиковых бутылок
Уже послезавтра петербургский «Зенит» сыграет свой первый официальный матч в новом сезоне, а сегодня, 4 июля, сине-бело-голубые представили свою обновленную форму. По традиции, майки и трусы изготовлены из переработанного пластика. Так клуб и компания-производитель вносят вклад в сохранение природы. Ну а презентовать одежду доверили Артему Дзюбе.
- Нравится новая форма? По-моему, огонь, - написал нападающий в своем «Инстаграме».
Белый - гостевой комплект остался простым и лаконичным. Только сине-бело-голубая окантовка на рукавах и воротнике, а на груди логотип спонсора (без него в современном футболе никак) и традиционная зенитовская «стрелка».
Домашний комплект оказался сине-голубых оттенков. Как отмечает пресс-служба клуба, палитра «вдохновлена морской стихией Петербурга», а форма украшена «динамичным орнаментом».
- Повсюду «стрелки», - отметил Артем Дзюба.
Вместе с ним формк представляли Эльмир Набиуллин и Сердар Азмун. И если на комплект для игрока в среднем уходило по 16 пластиковых бутылок, то, как пошутил сам Дзюба, на него потратили минимум 22 (игровой номер форварда) штуки.
ИСТОЧНИК KP.RU