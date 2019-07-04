Момент смертельного ДТП на Невском путепроводе попал на видео
Серьезное ДТП на Невском путепроводе, в котором погиб один человек и серьезно пострадали еще двое, попало на камеру видеорегистратора. Автомобилист, ехавший за попавшей в аварию фурой, стал свидетелем трагического момента. Запись он опубликовал в соцсетях и передал инспекторам ГИБДД. В самой полиции по факту аварии завели уголовное дело.
- Возбуждено уголовное дело статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Момент смертельного ДТП на Невском путепроводе в Петербурге.Видео: ВК "Дорожный инспектор"
Напомним, что авария, после которой кабина фуры пробила перила моста и повисла над железнодорожными путями, произошло около 14:00 3 июля. По предварительным данным, 26-летний водитель «Лексуса» решил обогнать автобус и резко перестроился перед ехавшей сзади фурой и столкнулся с грузовиком.
«Лексус» от удара отбросило обратно на автобус, а фуру вынесло на встречную полосу, где в нее врезался «Форд». В результате ДТП на месте погиб 50-летний водитель «Форда». Шофер фуры получил перелом позвоночника. Травмирован оказался и предполагаемый виновник аварии. Сейчас молодой водитель «Лексуса» находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU