В Приморском районе после ремонта открыли фонтан «Мальчик и гуси»

СЕГОДНЯ 20:07 2019-07-04T20:07:57+03:00

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Одна из визитных карточек микрорайона Долгое озеро, расположенного в Приморском районе Санкт-Петербурга - фонтан «Мальчик и гуси». Построенный еще в советское время, он долгое время пребывал в печальном состоянии. Но в нынешнем году он стал победителем программы «Фонтан для горожан» и за дело взялись строители. Месяц спустя, 4 июля он был открыт после ремонта.

- Мы запускаем фонтан, который был отремонтирован в рекордно короткие сроки. Уверен, что это будет новая точка притяжения на карте Приморского района, - заявил на церемонии открытия вице-губернатор города Максим Шаскольский, чьи слова приводит пресс-служба «Водоканала».

Чиновник отметил, что за ремонт именно этого фонтана проголосовало больше 18 тысяч петербуржцев.

Сам фонтан был отремонтирован силами «Водоканала». Что, впрочем, неудивительно, ведь большинство подобных гидротехнических сооружений Петербурга как раз и находится в ведении предприятия.

Напомним, что ремонт «Мальчика с гусями» начался 29 мая 2019 года и должен был завершиться лишь к 1 сентября, но строители сделали все в рекордные сроки и уже сегодня фонтан, расположенный на проспекте Королева, 31, корпус 1, заработал.

ИСТОЧНИК KP.RU