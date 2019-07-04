Пограничники выловили в Ивангороде молодого француза, который попал в Россию вплавь

СЕГОДНЯ 20:41 2019-07-04T20:41:31+03:00

Даже не самый сильный пловец без труда переплывет Нарву. И нарушит тем самым госграницу. Фото: "КП" Архив

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Не самая умная шутка может обернуться для молодого гражданина Франции двумя годами тюрьмы. Российской тюрьмы. Уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы он заработал, решив переплыть реку Нарва, разделяющую эстонский город Нарва и российский Ивангород. Тут-то он и попал в руки суровых пограничников.

- Задержанным оказался гражданин Франции 1997 года рождения. Он рассказал, что переплыл реку Нарва из Эстонии в Россию, но намерения у него были якобы благие - с целью туризма, -приводит сообщение пресс-службы погрануправления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТАСС.

Вполне возможно, что молодой француз действительно не понимал последствий. Это в Европе границ между странами практически не существует и попасть в «закрытую» Россию, подразнить пограничников, было просто озорством. Но все обернулось уголовным делом.

Сейчас юноша сидит в камере, а за нарушение границы ему грозит до двух лет тюрьмы. Впрочем, если повезет, дело может ограничиться высылкой с запретом въезда в страну. Очень надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU