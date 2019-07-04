Прокуратура и экологи поймали «Парголовский завод» на сливе загрязнений в Левашовский канал

СЕГОДНЯ 21:15 2019-07-04T21:15:47+03:00

"Парголовский завод" сливал в Левашовский канал мутную жижу. Фото: Пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности СПб

Вода с предприятия шла мутная и с резким, едким запахом

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Внезапный визит чиновников комитета по природопользованию, охране окружающей

среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга вызвал панику в рядах сотрудников «Парголовского завода», расположенного, что нелогично, в Левашово. Предприятие давно подозревали в сливе загрязняющих отходов в местный водоем, но за руку поймать удалось только сейчас.

- Охрана завода пыталась максимально задержать, долго переписывая данные служебных удостоверений. В это время на территории предприятия началась активная промывка канализационных сетей, - сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.

Одновременно с этим в канализацию был произведен сброс большого объема горячей воды, чтобы в прямом смысле смыть нарушения. Перед проверяющими даже насыпали гору песка, но остановить инспекцию это было не в силах.

Сотрудники прокуратуры и чиновники Смольного добрались до сточной трубы завода. Из нее текла белесая мутная жидкость, пахнущая едкой химией. Все это попадало в Левашовский канал. При этом выше по течению вода была чистой.

В итоге специалисты взяли пробы из водоема, а в отношении руководства завода было возбуждено административное дело. Позднее свою оценку даст и прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU