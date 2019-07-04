В Петербурге умерла профессор-театровед Галина Титова

СЕГОДНЯ 21:40 2019-07-04T21:40:31+03:00

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Российский театр понес очередную значительную утрату. В Петербурге 83-м году жизни скончалась театровед, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Галина Владимировна Титова.

- Большая часть жизни Галины Владимировны была связана с институтом. Выпускница театроведческого факультета 1959 года, она в том же году пришла на работу в институт на должность лаборанта, спустя год начала преподавать, - сообщает пресс-служба РГИСИ.

После окончания аспирантуры и защиты диссертации в 1970-м году, Галина Титова возглавляла театроведческий факультет института. Через шесть лет ей было присвоено звание доцента, в 1991-м году, после получения докторской степени, она стала профессором.

Основным предметом, который преподавала в РГИСИ Галина Титова, была история русского драматического театра. Ее авторству принадлежат книги о Мейерхольде, Коммисаржевской и многих других театральных деятелях.

В РГИСИ отмечают, что смерть Галины Титовой - невосполнимая утрата для отечественной культуры и науки, для всего коллектива института, а также выражают соболезнования родным и близким покойной.

ИСТОЧНИК KP.RU