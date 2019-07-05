Погода на 5 июля в Петербурге: Снова дожди

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-05T07:53:58+03:00

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Проливные ливни, затопляющие весь город буквально на пару дней покинули Петербург. За это время более или менее успели просохнуть места наибольшего бедствия, где вода после дождя стояла больше суток и создавала неудобства для жителей города. Последний на неделе рабочий день, в пятницу, 5 июля, в Петербурге снова пасмурно и дожди.

- В ночь на 5 июля в основном во всем городе было без осадков. Утром и днем дожди ожидаются в разных районах города, однако синоптики отмечают, что местами он пройдет небольшой. Поэтому бояться новых потопов не стоит, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха после ночного порога в 10-12 градусов днем поднимется до 17-19 градусов выше нуля. Ветер южный, умеренный.

Увы, дожди будут преследовать жителей Петербурга до конца всей недели. В субботу ожидаются кратковременные и не во всех районах города. А в воскресение стоит снова готовиться к грозам, ливням и потопам.

ИСТОЧНИК KP.RU