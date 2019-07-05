Погода на 5 июля в Петербурге: Снова дожди
Проливные ливни, затопляющие весь город буквально на пару дней покинули Петербург. За это время более или менее успели просохнуть места наибольшего бедствия, где вода после дождя стояла больше суток и создавала неудобства для жителей города. Последний на неделе рабочий день, в пятницу, 5 июля, в Петербурге снова пасмурно и дожди.
- В ночь на 5 июля в основном во всем городе было без осадков. Утром и днем дожди ожидаются в разных районах города, однако синоптики отмечают, что местами он пройдет небольшой. Поэтому бояться новых потопов не стоит, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Температура воздуха после ночного порога в 10-12 градусов днем поднимется до 17-19 градусов выше нуля. Ветер южный, умеренный.
Увы, дожди будут преследовать жителей Петербурга до конца всей недели. В субботу ожидаются кратковременные и не во всех районах города. А в воскресение стоит снова готовиться к грозам, ливням и потопам.
ИСТОЧНИК KP.RU