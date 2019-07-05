На вашей улице праздник: В Мурино из грузового прицепа выпали еда и напитки
В Мурино, то которое находится прямо под Петербургом, в четверг, 4 июля, произошло незначительное ЧП, но которое привлекло внимание местных жителей. На Петровском бульваре из прицепа грузовика одного сетевого магазина выпали еда и напитки. Зеваки пришли посмотреть на аварию и пооблизываться на продукты.
В Мурино продукты выпали из грузовика.https://vk.com/9kino.live - Девяткино LIVE - это невероятный микс всего самого свежего и интересного из жизни города Мурино глазами его жителей! Видео: Денис Давыдов
- Это косяк водителя, - пояснили очевидцы. – Прицеп стоял без опор с обоих концов. Как только он выкатил одну телегу на гидроборт, прицеп наклонился и все содержимое выпало наружу.
Однако то что выпали продукты – это половина беды. По словам свидетелей, если бы не быстрая реакция водителя на эту ситуацию, пострадал бы и он, и находившиеся в то время там товаровед.
Как быстро рабочим удалось собрать весь рассыпавшийся товар, не известно. Однако далеко не все помятые банки и коробки таки доехали до магазинных полок.
ИСТОЧНИК KP.RU