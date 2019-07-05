Солнышко мое, вставай: В Неве, напевая песни, купался петербуржец

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-05T09:47:35+03:00

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В Петербурге уже спала сильная жара, однако местные жители все равно ищут места для того, чтобы охладиться и поплавать. Утром в пятницу, 5 июля. Горожане заметили в реке Неве человека. Парень с невозмутимым видом плыл по широкой реке при этом напивая песни. Сразу видно, что настроение у человека хорошее.

Молодой человек как ни в чем небывало плавал в Неве недалеко от дома 18 по Английской набережной. В каком состоянии он находился, не известно. Однако на воде действительно чувствовал себя уверенно и на дно не шел.

- Солнышко мое, вставай, - напевал парень фразу из куплета творчества певицы Марины Хлебниковой.

Но хорошее настроение молодого человека испортили спасатели, которые приплыли на катере и забрали юношу к себе на борт.

- Плаваешь себе такой, никого не трогаешь, а тут тебя, бац, и спасать начинают, - возмутились за юношу петербуржцы в сети.

Дальнейшая судьба певучего и плавучего молодого человека не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU