Солнышко мое, вставай: В Неве, напевая песни, купался петербуржец
В Петербурге уже спала сильная жара, однако местные жители все равно ищут места для того, чтобы охладиться и поплавать. Утром в пятницу, 5 июля. Горожане заметили в реке Неве человека. Парень с невозмутимым видом плыл по широкой реке при этом напивая песни. Сразу видно, что настроение у человека хорошее.
Молодой человек как ни в чем небывало плавал в Неве недалеко от дома 18 по Английской набережной. В каком состоянии он находился, не известно. Однако на воде действительно чувствовал себя уверенно и на дно не шел.
- Солнышко мое, вставай, - напевал парень фразу из куплета творчества певицы Марины Хлебниковой.
Но хорошее настроение молодого человека испортили спасатели, которые приплыли на катере и забрали юношу к себе на борт.
- Плаваешь себе такой, никого не трогаешь, а тут тебя, бац, и спасать начинают, - возмутились за юношу петербуржцы в сети.
Дальнейшая судьба певучего и плавучего молодого человека не известна.
ИСТОЧНИК KP.RU