Все что нажито непосильным трудом: У жительницы Никольского украли меха и драгоценности

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-05T10:32:19+03:00

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В Тосненском районе Ленинградской области полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из квартиры 46-летний местной жительницы. Воры хорошо знали, что им брать, поэтому ушли со всем, что было нажито непосильным трудом. Как говорилось в фильме Леонида Гайдая: «Все, что нажито непосильным трудом… Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три куртки. Магнитофон импортный! Пиджак!»

- 21 июня в полицию города Никольское Тосненского района обратилась 46-летняя женщина с бедой. Она рассказала, что в тот же день, пока ее не было дома, кто-то вскрыл входную дверь и ограбил квартиру на Советском проспекте, - сообщили в МВД Петербурга и Ленобласти.

У дамы забрали все самое ценное: меха, различные сумочки и сапоги их кожи и замши, а также ювелирные украшения. За раз воры вынесли из дома вещей на сумму порядка 160 тысяч рублей.

Несчастной женщине уже помогают полицейские. После возбуждения уголовного дела приняты меры к розыску негодяев.

ИСТОЧНИК KP.RU