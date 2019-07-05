Все что нажито непосильным трудом: У жительницы Никольского украли меха и драгоценности
В Тосненском районе Ленинградской области полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из квартиры 46-летний местной жительницы. Воры хорошо знали, что им брать, поэтому ушли со всем, что было нажито непосильным трудом. Как говорилось в фильме Леонида Гайдая: «Все, что нажито непосильным трудом… Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три куртки. Магнитофон импортный! Пиджак!»
- 21 июня в полицию города Никольское Тосненского района обратилась 46-летняя женщина с бедой. Она рассказала, что в тот же день, пока ее не было дома, кто-то вскрыл входную дверь и ограбил квартиру на Советском проспекте, - сообщили в МВД Петербурга и Ленобласти.
У дамы забрали все самое ценное: меха, различные сумочки и сапоги их кожи и замши, а также ювелирные украшения. За раз воры вынесли из дома вещей на сумму порядка 160 тысяч рублей.
Несчастной женщине уже помогают полицейские. После возбуждения уголовного дела приняты меры к розыску негодяев.
ИСТОЧНИК KP.RU