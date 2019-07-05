2019-07-05T10:32:19+03:00
Происшествия

Все что нажито непосильным трудом: У жительницы Никольского украли меха и драгоценности

Воры оставили женщину практически раздетой
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ленобласти воры вынесли из квартиры шубы, сумки и драгоценностиВ Ленобласти воры вынесли из квартиры шубы, сумки и драгоценностиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Тосненском районе Ленинградской области полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из квартиры 46-летний местной жительницы. Воры хорошо знали, что им брать, поэтому ушли со всем, что было нажито непосильным трудом. Как говорилось в фильме Леонида Гайдая: «Все, что нажито непосильным трудом… Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три куртки. Магнитофон импортный! Пиджак!»

- 21 июня в полицию города Никольское Тосненского района обратилась 46-летняя женщина с бедой. Она рассказала, что в тот же день, пока ее не было дома, кто-то вскрыл входную дверь и ограбил квартиру на Советском проспекте, - сообщили в МВД Петербурга и Ленобласти.

У дамы забрали все самое ценное: меха, различные сумочки и сапоги их кожи и замши, а также ювелирные украшения. За раз воры вынесли из дома вещей на сумму порядка 160 тысяч рублей.

Несчастной женщине уже помогают полицейские. После возбуждения уголовного дела приняты меры к розыску негодяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воскресение днем в Петербурге разведут мост через Неву
Прогноз погоды на выходные 6-7 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Дожди и туман
Человек-паук грустно повис на Аничковом мосту в Петербурге
«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым
Парочка выпала из окна во время любовных утех в Петербурге
13 детей пожаловались на плохое самочувствие в лагере «Восход»
В Ленинградской области появится медицинский центр мирового уровня
Моряков, погибших на подводной лодке АС-31, похоронят на Серафимовском кладбище в Петербурге
Дело о смертельном ДТП, в котором погиб чемпион России по картингу, направили в суд Петербурга
Парусник «Полтава» пришвартовался в центре Петербурга
Солнышко мое, вставай: В Неве, напевая песни, купался петербуржец
На вашей улице праздник: В Мурино из грузового прицепа выпали еда и напитки
Петербург высушен после сильных подтоплений
Погода на 5 июля в Петербурге: Снова дожди
Житель Ленобласти снял на видео зарождение торнадо
В Петербурге умерла профессор-театровед Галина Титова
Прокуратура и экологи поймали «Парголовский завод» на сливе загрязнений в Левашовский канал
Пограничники выловили в Ивангороде молодого француза, который попал в Россию вплавь
В Приморском районе после ремонта открыли фонтан «Мальчик и гуси»
Момент смертельного ДТП на Невском путепроводе попал на видео
По-моему, огонь: Дзюба представил новую форму «Зенита», сделанную из старых пластиковых бутылок