2019-07-05T10:50:05+03:00
Общество

Парусник «Полтава» пришвартовался в центре Петербурга

Судно – копия легендарного корабля Петра I [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Легендарный парусник "Полтава" пришвартовался в ПетербургеЛегендарный парусник "Полтава" пришвартовался в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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В 6:30 утра в пятницу, 5 июля, из порта Кронштадта вышел парусник «Полтава» и направился в центр Петербурга. Судно с резным ростром с изображением льва – копия легендарного корабля Петра I, который кропотливо воссоздали реставраторы Северной столицы. Жители и гости города смогут насладиться мощным видом парусника на Английской набережной, где он пришвартовался утром. А на военно-морском параде 28 июля «Полтава» возглавит строй кораблей.

Шел в Петербург из Кронштадта не сам, а с помощью буксира. Петербуржцы, которые наблюдали за проходом корабля по Неве расстроились, что не увидели распущенные паруса.

- В речных узкостях категорически запрещено плавание под парусом, - пояснил один из сведущих петербуржцев.

Легендарный парусник Петра Великого был построен после победы над шведской армией в Полтавской битве. Это линейный корабль с 54 пушками на борту. Считается, что это один из первых крупных кораблей Балтийского флота.

Его современная копия, которую сегодня есть возможность лицезреть, начали строить в 2013 году в Петербурге. Работы велись пять лет и только в 2018 году «Полтаву» наконец спустили на воду.

Парусник "Полтава" швартуется в Петербурге .Видео: Верфь исторического судостроения Полтава

ИСТОЧНИК KP.RU

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