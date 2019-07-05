Моряков, погибших на подводной лодке АС-31, похоронят на Серафимовском кладбище в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-05T12:01:28+03:00

Погибших подводников АС-31 похоронят на Серафимовском кладбище в Петербурге, рядом с "Курском" Фото: Олег ЗОЛОТО

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Подводников, которые погибли 1 июля 2019 года в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Петербурге. Рядом с местом, где покоятся жертвы еще одной ужасной трагедии для России – подводной лодки «Курск». О том, что место для захоронения уже выбрано, стало известно в пятницу, 5 июля.

- Подводников ВМФ, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят в Петербурге на Серафимовском кладбище - рядом с экипажем подводной лодки «Курск», — рассказал руководитель петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

Ранее Курдин уже сообщал, что уже подыскивается место на кладбище для захоронения погибших героев. Однако когда он уточнил, что окончательное решение о том, где будут погребены все моряки, остается за их близкими.

Когда именно состоятся похороны 14 подводников, не известно. Так как эта информация держится в секрете. Тем не менее, петербуржцы явно заметят через какое-то время свежее захоронение на Серафимовском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU