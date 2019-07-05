2019-07-05T12:21:45+03:00
Общество

В Ленинградской области появится медицинский центр мирового уровня

Здание многопрофильного комплекса уже строится в поселке Юкки
Петр КИБЕР
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Комплекс появится к 2021 году.Комплекс появится к 2021 году.
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Доступность современной медицины - залог хорошего здоровья, а значит о долгой жизни. Именно такая задача была поставлена президентом России в рамках одного из национальных проектов. Чтобы выполнить поручение главы государства и обеспечить жителей высококлассной и технологичной медпомощью, в Ленинградской области строится медицинский центр мирового уровня.

- Создание в Ленинградской области крупнейшего в стране многопрофильного медицинского комплекса, аналогов которому нет в Европе, – это значимый вклад не только в развитие региона, но и в систему здравоохранения в целом. Новый центр позволит тысячам граждан России получать доступную высококвалифицированную помощь, - приводит слова главы 47 региона пресс-служба правительства Ленобласти.

В структуру комплекса, который к 2021 году появится в поселке Юкки, войдет онкологический центр, многопрофильная клиника, центр реабилитации и спортивной медицины, учебный комплекс и центр ядерной медицины.

Одним из главных направлений работы станет онкология. Здесь будут проводить 70 сеансов амбулаторной химиотерапии в день и 1500 полных курсов лучевой и комбинированной терапии за год. А всего лечение смогут пройти 3500 человек.

Инвестором строительства центра выступает Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА».

ИСТОЧНИК KP.RU

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