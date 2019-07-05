13 детей пожаловались на плохое самочувствие в лагере «Восход»

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-05T14:19:52+03:00

Несколько отдыхающих были госпитализированы в больницы Петербурга

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В летнем лагере «Восход» в Петербурге 13 детей пожаловались на плохое самочувствие. В медчасть ребята приходили с жалобами в течение нескольких дней, с 29 июня по 2 июля. У всех были одни и те же симптомы. Некоторых пришлось даже госпитализировать.

- У всех, кто жаловался на самочувствие, взяли анализы. У восьми детей лабораторно подтвержден диагноз – инфекционное заболевание, - рассказали в комитете по образованию Северной столицы в пятницу, 5 июля.

Четвертых детей увели из лагеря в больницу, остальных забрали домой родители. Серьезных последствий не было. На данный момент все юные пациенты уже выписаны из больницы. Новых жалоб от детей в лагере не появлялось.

Специалисты провели все необходимые исследования и выяснили, что возбудителем инфекции стал некий продукт питания. Сейчас его в полном объеме забрали из лагеря и проводят исследование.

В пищеблоке, корпусах и санитарно-гигиенических помещениях проведена дезинфекция, усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, обеспечено медицинское наблюдение за детьми. Приняты все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU