2019-07-05T13:53:11+03:00
Происшествия

Парочка выпала из окна во время любовных утех в Петербурге

Женщина мертва, а мужчина сбежал
Лилия КОЗЛОВА
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Любовные утехи обернулись гибелью женщины в ПетербургеЛюбовные утехи обернулись гибелью женщины в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Удивительная история произошла в ночь на 5 июля в Невском районе Петербурга. Двое занимались ублажением друг друга в одной из квартир в доме рядом с проспектом Солидарности. Но увлекшись, выпали из окна с девятого этажа. Самое поразительно в том, что мужчина после падения встал и ушел.

- Парочка находилась на вечеринке в компании знакомых. Молодые люди отдыхали, выпивали. В какой-то момент парень с девушкой решили уединиться в отдельной комнате, - сообщает «Мойка78».

Свидетели рассказывают, что молодые люди явно занимались любовными утехами наедине. Однако через какое-то время обнаружили девушку мертвой на улице возле дома. Все следы на теле были явно от удара после падения.

Однако куда делся молодой человек, остается загадкой. Насколько известно, он упал из окна девятого этажа вместе со своей подружкой. Но чудесным образом ему удалось выжить. Упав на землю, он встал и сбежал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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