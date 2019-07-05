Прогноз погоды на выходные 6-7 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Дожди и туман

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-05T14:47:49+03:00

Выходные, 6 и 7 июля в Петербурге будут пасмурными. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жары синоптики не обещают, но и сильного похолодания также не будет

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Традиционная петербургская примета: пришли выходные - жди дождей, судя по всему, очередной раз сбывается. Судя по прогнозу синоптиков, который они дают на 6 и 7 июля, суббота и воскресенье окажутся пасмурными.

- 6 июля в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь. Днем - кратковременные осадки. Ветер переменных направлений, слабый. Температура ночью опустится до +9...+11 градусов, в пригородах до +7. Днем +17...+19 тепла. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Не лучше окажется погода и в воскресенье. Синоптики опять сулят горожанам дожди. Петербуржцы, конечно не сахарные - не растают, но приятного все равно мало.

Согласно прогнозу, ночью 7 июля будет туманно, а с утра возможны кратковременные осадки. Ветер переменный, слабый. Днем термометры покажут +19...+21 градус. Атмосферное давление практически не изменится.

Но есть и хорошие новости: иногда из-за туч будет выглядывать солнце, которое согреет озябших горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU