Прогноз погоды на выходные 6-7 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Дожди и туман
Традиционная петербургская примета: пришли выходные - жди дождей, судя по всему, очередной раз сбывается. Судя по прогнозу синоптиков, который они дают на 6 и 7 июля, суббота и воскресенье окажутся пасмурными.
- 6 июля в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь. Днем - кратковременные осадки. Ветер переменных направлений, слабый. Температура ночью опустится до +9...+11 градусов, в пригородах до +7. Днем +17...+19 тепла. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Не лучше окажется погода и в воскресенье. Синоптики опять сулят горожанам дожди. Петербуржцы, конечно не сахарные - не растают, но приятного все равно мало.
Согласно прогнозу, ночью 7 июля будет туманно, а с утра возможны кратковременные осадки. Ветер переменный, слабый. Днем термометры покажут +19...+21 градус. Атмосферное давление практически не изменится.
Но есть и хорошие новости: иногда из-за туч будет выглядывать солнце, которое согреет озябших горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU