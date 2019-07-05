В воскресенье днем в Петербурге разведут мост через Неву

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-05T15:14:21+03:00

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В воскресенье, 7 июля, автомобилистам Петербурга надо будет заранее рассчитывать свой маршрут. В этот день Северная столица будет отмечать День работников морского и речного флота. В связи с этим на акватории Невы запланированы праздничные мероприятия, поэтому Благовещенский мост будет разведен еще днем.

- 7 июля в День работников морского и речного флота днем разведут Благовещенский мост. Переправа будет недоступна с 12:15 до 13:30. В это время в акватории реки Невы запланировано проведение праздничных мероприятий, - сообщили в «Мостотресте».

Все остальные мосты через Неву и Большую Неву будут разводить по обычному графику, без изменений.

Кроме того, также в связи с праздником автомобилистам в первой половине дня будут недоступны проезды по некоторым дорогам. Так, с 11:30 до 13:30 перекроют Адмиралтейскую набережную от Дворцового проезда до Сенатской площади. Также с 12:15 до 13:30 закрыта для проезда будет еще и площадь Труда в направлении от Конногвардейского бульвара до моста.

ИСТОЧНИК KP.RU