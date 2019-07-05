Обновленные парки и набережные Ленобласти стали лучшими проектами в России

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-05T15:13:48+03:00

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Шесть проектов благоустройства, реализованных в Ленинградской области, вошли в реестр лучших практик, утвержденный Минстроем России. Парки и набережные стали значительно комфортнее и привлекательнее для прогулок и отдыха местных жителей. Обо всех этих успешных изменениях министерство расскажет на своем официальном портале.

Три из вошедших в реестр лучших проектов — в Луге. Это новый парк «Патриот», торжественно открывшийся в прошлом году в центре города по случаю 241-го дня рождения Луги. Проект благоустройства Заречного парка, который приспособили для активного отдыха: катания на роликах, скейтбордах, велосипедах. А также реконструкция городской набережной, которая в перспективе объединится с городским садом

Также в список лучших попали обновленная парковая зона в поселке Рощино Выборгского района, дворы домов на Советской улице в селе Паша Волховского района, а также благоустроенная набережная Невы в городе Отрадное Кировского района.

Конкурсная комиссия отобрала 165 лучших проектов их 454 заявленных на включение в федеральный реестр. Они станут примерами лучших идей для муниципалитетов при разработке собственных решений уже в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019-2024 годах.

Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» был сформирован в 2017 году. Из 538 заявок было отобрано 125 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU