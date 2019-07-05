За смертельное ДТП с четырьмя жертвами водитель «Мерседеса» получил почти 8 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-05T15:19:58+03:00

За смерть четырех человек 26-летний петербуржец получил 7 лет и 8 месяцев тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу о смертельном ДТП, произошедшем еще в декабре 2017 года. Тогда 26-летний водитель, находясь за рулем «Мерседеса» на перекрестке Искровского проспекта с улицей Подвойского протаранил «Газель». Жертвами аварии стали четыре человека.

- Установлено, что 2 декабря 2017 года около 5 часов утра указанный гражданин, находясь в состоянии наркотического опьянения, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и на полной скорости совершил столкновение с микроавтобусом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

От удара «Газель» перевернулась. Водитель и трое пассажиров ГАЗа получили травмы не совместимые с жизнью. Сам хозяин «Мерседеса» с места происшествия сбежал. В итоге на него было заведено два уголовных дела по статьям: «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оставление в опасности».

5 июля Невский районный суд приговорил 26-летнего мужчину к 7 годам и 8 месяцам исправительной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU