2019-07-05T15:49:48+03:00
Общество

Яблоки на грязи: Россельхознадзор несколько часов уничтожал 32 тонны санкционки

К операции были привлечены бульдозер и трактор
Петр КИБЕР
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32 тонны яблок сомнительного происхождения пришлось уничтожить. Фото: ursn.spb.ru32 тонны яблок сомнительного происхождения пришлось уничтожить. Фото: ursn.spb.ru
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Смотреть на это наверняка было больно. Даже просто глядя на фотографии, сердце кровью обливается. Но закон есть закон. Именно поэтому сотрудникам регионального Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пришлось закатать в грязь 32 тонны яблок.

- В соответствии с «Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза», механическим путем уничтожено более 32 тонн яблок. Все фрукты были незаконно ввезены на территорию Российской Федерации, - сообщает пресс-служба ведомства.

Причины, по которым яблочки пришлось пустить под нож бульдозера - отсутствие документов, подтверждающих из происхождение. Сами фрукты приехали в Россию из Беларуси. Но машины не прошли фитосанитарный контроль, а пробрались через границу окольными путями.

Когда все шесть грузовиков все же были остановлены пограничниками, то оказалось, что они под завязку нагружены яблоками. Учитывая отсутствие документов, скорее всего фрукты были польскими, то есть санкционными.

"Санкционные" фрукты пустили под нож бульдозера. Фото: ursn.spb.ru

"Санкционные" фрукты пустили под нож бульдозера. Фото: ursn.spb.ru

Весь груз изъяли и отвезли на полигон, где 32 тонны фруктов давили колесами трактора и гусеницами бульдозера. Наверняка на такой объем ушло больше часа времени. Точный адрес полигона не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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