В Петербурге фирма-фантом поставляла военным поддельную «молочку»

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-05T16:24:50+03:00

Когда производителя некачественных продуктов попытались найти, оказалось, что компания существует только на бумаге

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Банальная проверка качества продуктов, поставляемых в военные части, дислоцированные в Петербурге, позволила выявить сразу целый букет нарушений. Кроме некачественной молочной продукции, возникли вопросы и к самой фирме-поставщику.

- По результатам лабораторных исследований установлено наличие растительных масел и жиров в молочной продукции произведённой ООО «ПРО-ПИТ», - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Учитывая, что по техрегламенту никаких растительных жиров в молочной продукции быть не должно, у проверяющих возникли вопросы к производителю. Однако когда инспектора приехали по адресу, указанному в документах, оказалось, что никакого ООО «ПРО-ПИТ» там нет.

- Данное обстоятельство вызывает обоснованные подозрения в том, что Общество является «фирмой-фантомом», выпускающей в обращение фальсифицированную молочную продукцию, - уверены в Россельхознадзоре.

Чтобы такого не было, в России будет внедрена обязательная электронная ветеринарная сертификация в системе «Меркурий» (по аналогии с алкоголем), которая исключит производство и продажу поддельной «молочки».

ИСТОЧНИК KP.RU