Движение по скоростной трасе М-11 «Москва-Петербург» откроют в октябре 2019 года

СЕГОДНЯ 17:33 2019-07-05T17:33:57+03:00

Дорожники вышли на финишную прямую и к октябрю сдадут последние отрезки трассы М-11. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Уже в октябре 2019 года у автомобилистов появиться альтернативная возможность попасть из Петербурга в Москву. По заявлению руководства «Росавтодора», для движения откроется долгожданная, хоть и платная трасса М-11.

- У нас осталось два участка - это 7 этап и 8 этап, около Санкт-Петербурга. Они запланированы на август и октябрь. Все строительство идет по графику, трассу введут в октябре, - сообщил в разговоре с ТАСС первый зампред правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов.

Впрочем, возможно торжественный момент произойдет даже чуть раньше. О запуске движения по скоростной трассе «Москва-Петребург» в сентябре 2019 года заявлял заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Напомним, что протяженность магистрали составляет 669 километров, а рассчетная скорость движения по ней составляет 110-13- километров в час. Доехать от одной столицы до другой можно будет за 5,5 часов.

Стоимость проезда составит около 3 тысяч рублей. При оплате транспондером предусмотрена скидка.

ИСТОЧНИК KP.RU