Правительство Петербурга выплатит семьям погибших моряков по миллиону рублей

СЕГОДНЯ 18:56 2019-07-05T18:56:55+03:00

Изменить размер текста: A A

1 июля в Баренцевом море произошла авария на глубоководном аппарате АС-31. В результате ЧП погибла большая часть экипажа военной субмарины. Из 25 человек в живых остались лишь 11. 14 моряков-офицеров ценой своей жизни спасли остальных. Почти все они были из Петербурга. Чтобы в трудный момент поддержать семьи погибших, правительство города окажет им материальную помощь.

- Родственникам погибших моряков будет выплачено по1 миллиону рублей на семью за каждого погибшего. Деньги выделяются из Резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

Распоряжение об оказании помощи днем 5 июля подписал врио губернатора Северной столицы.

Напомним, что трагедия на спускаемом аппарате АС-31 произошла из-за замыкания электропроводки. Чтобы спасти остальной экипаж корабля, моряки эвакуировали из аварийного отсека гражданского специалиста и продолжили бороться за живучесть глубоководного аппарата, но сами погибли.

Президент России уже распорядился наградить четверых подводников звездами Героя России. Еще десять моряков посмертно получили Орден мужества. Похоронят всех погибших на Серафимовском кладбище Петербурга неподалеку от мемориала морякам подлодки «Курск».

ИСТОЧНИК KP.RU