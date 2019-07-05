Буланова рассказала, стоит ли жене футболиста Павла Мамаева ждать его из тюрьмы

СЕГОДНЯ 19:20 2019-07-05T19:23:07+03:00

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История друзей-футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, набедокуривших в Москве после игры «Зенита» с «Краснодаром» уже всем досконально известна и даже немного поднадоела. Когда стало понятно, что хулиганов не простят, а отправят за решетку, оставался лишь вопрос на сколько. И второе: дождутся ли их жены из тюрьмы. Этот вопрос журналисты РИА ФАН адресовали...жене экс-капитана «Зенита» Владислава Радимова певице Татьяне Булановой.

- Ну у вас и вопросики - стоит ждать или нет, - удивилась Буланова. - Стоит, конечно, стоит!

Впрочем, как супруга известного спортсмена, отличавшегося на самым примерным поведением, а Радимова неоднократно ловили нетрезвым за рулем, из-за чего пара и развелась, Татьяна понимает все трудности жен Кокорина и Мамаева.

Напомним, что громкий скандал с участием игроков «Зенита» и «Краснодара» произошел в октябре.2018 года. После игры в Петербурге, закадычные друзья отправились в Москву, где с усчастием младшего брата Кокорина Кирилла и еще одного их приятеля, хорошо погуляли в клубе, а потом избили водителя телеведущей Первого канала и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Позднее всех четверых задержали, отдали под суд и приговорили к 1,5 годам колонии. Учитывая срок в СИЗО, все должны выйти на свободу уже осенью 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU