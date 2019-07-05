Дубровский свободен: в Ладогу выпустили спасенного нерпенка

СЕГОДНЯ 20:59 2019-07-05T21:00:43+03:00

Он стал уже девятым в нынешнем году, которого выходили в петербургском Центре спасения тюленей [видео]

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Еще один любимец сотрудников Центра спасения тюленей отправился на вольные хлеба. 5 июля в воды Ладожского озера отпустили нерпенка по имени Дубровский. В нынешнем сезоне он стал девятым по счету ластоногим, которого спасли в питомнике, основанном «Фондом друзей балтийской нерпы».

- Сегодня выпустили в Ладогу мосье Дубровского. Он получил от людей много добра, причём уже после того, как долго мыкался и страдал, - сообщают в соцсетях специалисты Центра.

В Ладожской озеро выпустили спасенного весной нерпенка Дубровского. Видео: ВК "Спасение тюленей"/ vk.com/sealrescue

При этом нерпенок всерьез подумывал остаться в приюте насовсем, как всеобщий любимец Крошик, но получил доброе напутствие и «ускорение» в виде укола витамина В и все же уплыл в воды Ладоги. Остается надеяться, что к человеку он больше не вернется.

Напомним, что нерпенка нашли два месяца назад в Кировске у Дубровской ТЭЦ. Нерпенок был истощен и едва двигался. Благодаря помощи местных жителей его поймали и поместили в Центр. А уже там малыш подрос и окреп.

На этом сезон реабилитации 2019 года закончен. А в Центре благодарят всех помощников и в том числе петербургский «Водоканал», которые оказывают содействие в спасении балтийских нерп и тюленей.

ИСТОЧНИК KP.RU