На территории Пулково нашли два десятка снарядов времен войны
Новый не самый приятный сюрприз получили строители, работающие на территории аэропорта Пулково. Около часа дня лопата одного из рабочих коснулась чего-то ржавого и металлического. Находка подозрительно напоминала снаряд времен войны. Решив не испытывать судьбу, землекопы набрали на телефоне «112».
- Прибывшие на место происшествия взрывотехники ОМОН обследовали обнаруженные предметы и установили, что это сильно коррозированные боеприпасы времён Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Добычей» строителей оказались 17 минометных мин калибра 50 миллиметров, 7 мин калибра 82 миллиметра, ручная граната РГ-42 и представляющий особую опасность немецкий 105-миллиметровый, выпущенный из орудия и неразорвавшийся при падении в грунт снаряд.
Учитывая, что весь арсенал нашелся вблизи топливного терминала, опасения о судьбе Пулково были нешуточными. Впрочем, все закончилось спокойно и снаряды вывезли на полигон для утилизации.
Напомним, что аналогичные «сюрпризы» были найдены в Пулково 2 июля и еще двумя днями ранее. Учитывая, что во время войны этот участок простреливался немецкой артиллерией, подобных находок может быть очень много.
ИСТОЧНИК KP.RU