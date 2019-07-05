На территории Пулково нашли два десятка снарядов времен войны

СЕГОДНЯ 21:30 2019-07-05T21:30:36+03:00

В Пулково опять нашли снаряды времен войны. Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Новый не самый приятный сюрприз получили строители, работающие на территории аэропорта Пулково. Около часа дня лопата одного из рабочих коснулась чего-то ржавого и металлического. Находка подозрительно напоминала снаряд времен войны. Решив не испытывать судьбу, землекопы набрали на телефоне «112».

- Прибывшие на место происшествия взрывотехники ОМОН обследовали обнаруженные предметы и установили, что это сильно коррозированные боеприпасы времён Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Добычей» строителей оказались 17 минометных мин калибра 50 миллиметров, 7 мин калибра 82 миллиметра, ручная граната РГ-42 и представляющий особую опасность немецкий 105-миллиметровый, выпущенный из орудия и неразорвавшийся при падении в грунт снаряд.

Учитывая, что весь арсенал нашелся вблизи топливного терминала, опасения о судьбе Пулково были нешуточными. Впрочем, все закончилось спокойно и снаряды вывезли на полигон для утилизации.

Напомним, что аналогичные «сюрпризы» были найдены в Пулково 2 июля и еще двумя днями ранее. Учитывая, что во время войны этот участок простреливался немецкой артиллерией, подобных находок может быть очень много.

ИСТОЧНИК KP.RU