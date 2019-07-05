25 многодетных семей получили ключи от новых квартир

5 Июль 21:44 2019-07-05T21:44:11+03:00

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5 июля стало счастливым днем для двух с половиной десятков многодетных семей из Петербурга. Сегодня они обрели то, о чем наверняка давно мечтали - новое жилье. Ключи будущим новоселам в Смольном вручал лично глава города.

- Нужна смелость и особая ответственность, чтобы решиться на большую семью. Знаю это по своим родителям, я вырос в многодетной семье, был самым младшим, восьмым ребенком. И я уверен, что здесь собрались люди, которые умеют любить и не боятся трудностей, - заявил на торжественной церемонии Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

После этого каждой семье были вручены документы на квартиры. Их город приобрел в новых домах, построенных в Пушкинском и Приморском районах.

А всего в 2019 году квартиры получат 1811 многодетных семей. Еще 567 семей смогут купить квартиры с помощью социальных выплат.

Напомним, что внеочередным правом на получение жилья обладают:

- многодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей;

- семьи, в составе которых есть ребенок-инвалид;

- семьи в случае рождения трех и более детей одновременно.

ИСТОЧНИК KP.RU