На Выборгском шоссе пожарные ловили жеребенка

5 Июль 21:59 2019-07-05T21:59:02+03:00

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Неприятный вечер выдался у владельца синего «Опеля», ехавшего по своим делам за город. Не доезжая до Парголово, у «Ленты» на Выборгском шоссе ему под колеса выбежал жеребенок. От удара животное легло на капот машины, но потом вскочило и ускакало.

- Машина прилично помята. Водитель не пострадал. Лошадь сбежала, ее ловили оказавшиеся рядом пожарные, - сообщают очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом в комментариях местные жители отмечают, что неподалеку от этого места находится конюшня и лошади часто свободно гуляют по поселку. Хозяева либо забывают привязывать скакунов либо относятся к животным спустя рукава.

Учитывая, что на Выборгском шоссе всегда крайне оживленное движение, рано или поздно подобное должно было произойти. Теперь владельцам лошадок, если их найдут, предстоит ответить за свои действия и оплатить причиненный иномарке ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU