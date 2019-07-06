Петербуржцы восстановят фонтан с зонтом у метро «Нарвская»

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-06T12:09:01+03:00

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В Петербурге постепенно обретают новую жизнь заброшенные фонтаны. Жители города решили оживить еще один интересный экземпляр – фонтан с зонтиком в Кировском районе, рядом со станцией метро «Нарвская». Инициатором стал местный житель Михаил Павлов, который уже не первый раз помогает облагораживать Северную столицу. Благодаря ему вернули жизнь старому фонтану на проспекте Стачек, 67.

- Я уже обращался в администрацию Кировского района. Там готовы оказать помощь, - приводит слова мужчины газета «Петербургский дневник».

Также Михаил отметил, что «Водоканал» тоже собирается принять участие в восстановлении фонтана. Первым делом они обследуют заброшенную скульптуру. После этого будет составлена промежуточная смета на восстановление. Кстати, сбор денег на реконструкцию, вероятно, будет открыт в интернете. Поэтому выделить деньги может любой желающий. К работам планируется приступить уже на следующей неделе.

- Здесь живет очень много семей с маленькими детьми и им не хватает мест для прогулок, - рассказал Михаил Павлов.

Совсем недавно, 4 июля, в Приморском районе Петербурга ожил еще один фонтан – «Мальчик и гуси». Он был построен еще в советское время и долгое время пребывал в забвении.

ИСТОЧНИК KP.RU