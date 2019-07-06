Трое на одного: На стройке в Петербурге мужчину избили палками

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-06T12:34:29+03:00

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В Кировском районе Петербурга в пятницу, 5 июля, произошла массовая драка. Однако бой оказался совсем не равным – трое на одного. Нападающие избили своего оппонента и бросили лежать на сырой земле. Конфликт произошел рядом со стройкой на Маршала Казакова.

Драку запечатлел на камеру один петербуржец возле дома 68, корпус 2 на улице Маршала Казакова. На кадрах видно, как трое парней догоняют одного, сначала избивают его руками и ногами. Когда тот падает, они продолжают избивать его палками. После мужчины уходят, оставляя своего врага лежать. Избитый мужчина неуверенно встает и уходит в неизвестном направлении.

- Мужчина убивают, а мы поснимаем, - возмутился один из комментаторов в соцсети.

Еще несколько участников обсуждения поддержали его, заметив, что человеку явно надо было помочь, хотя бы вызвать правоохранителей, чтобы хулиганы не остались безнаказанными.

На видео, которое сопровождается постоянной непечатной бранью, слышны крики очевидцев, которые требуют прекратить бить мужчину. На что компания из троих отвечает, что "он сам был не прав". В чем именно, история умалчивает.

ИСТОЧНИК KP.RU