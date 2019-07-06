2019-07-06T14:37:42+03:00
Происшествия

Выпускница школы в Петербурге отравилась смесью таблеток

За жизнь девочки борются врачи больницы
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге выпускницу школы госпитализировали после отравления таблеткамиВ Петербурге выпускницу школы госпитализировали после отравления таблеткамиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Центральном районе Петербурга госпитализировали девушку с острым отравлением. Выпускница школы находится в тяжелом состоянии. Девочка отравилась смесью таблеток. Инцидент произошел накануне вечером, 5 июля.

- 16-летнюю девушку, выпускницу школы, доставили вчера в 23:32 из своей квартиры дома 13/2 по улице Кременчугской с острым пероральным отравлением смесью медикаментов в тяжелом состоянии, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Отравление произошло на три часа раньше, около восьми вечера. Какие именно таблетки попали в желудок бывшей школьнице, пока не известно. Это определят медики.

Известно, что накануне инцидента, девочка ругалась со своей бабушкой. Конфликт возник из-за выбора вуза, куда хотела пойти девушка после школы.

Сообщается, что пострадавшая на учете в ОДН и ПНД не состоит. На данный момент по факту отравления подростка проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося. За состоянием девочки следят медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Данила Козловский и Ксения Раппопорт прочитали детские сказки в Новой Голландии
К паруснику «Полтава» на Английской набережной выстроилась огромная очередь
Хулиган залил газом по периметру здание прокуратуры Петербурга
Трое на одного: На стройке в Петербурге мужчину избили палками
Петербуржцы восстановят фонтан с зонтом у метро «Нарвская»
В Петропавловской крепости отметят День семьи, любви и верности
В выходные в Петербурге выдастся дождливая погода
На Выборгском шоссе пожарные ловили жеребенка
25 многодетных семей получили ключи от новых квартир
На территории Пулково нашли два десятка снарядов времен войны
Дубровский свободен: в Ладогу выпустили спасенного нерпенка
Из-за падения человека на рельсы у железнодорожной станции Сортировочная, останавливалось движение электричек
Рядом с Балтийской жемчужиной разлили аммиак и раскидали гниющую курицу
Буланова рассказала, стоит ли жене футболиста Павла Мамаева ждать его из тюрьмы
Правительство Петербурга выплатит семьям погибших моряков по миллиону рублей
Спешите медленно: Под Выборгом на сосне повесили ведьму
Движение по скоростной трасе М-11 «Москва-Петербург» откроют в октябре 2019 года
В Пушкине суровые дорожники закатали в асфальт «полицейского»
В Петербурге фирма-фантом поставляла военным поддельную «молочку»
Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Локомотив»
Яблоки на грязи: Россельхознадзор несколько часов уничтожал 32 тонны санкционки
За смертельное ДТП с четырьмя жертвами водитель «Мерседеса» получил почти 8 лет тюрьмы
Обновленные парки и набережные Ленобласти стали лучшими проектами в России
В воскресенье днем в Петербурге разведут мост через Неву
Прогноз погоды на выходные 6-7 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Дожди и туман