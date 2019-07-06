Выпускница школы в Петербурге отравилась смесью таблеток

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-06T14:37:42+03:00

В Петербурге выпускницу школы госпитализировали после отравления таблетками Фото: Артем КИЛЬКИН

За жизнь девочки борются врачи больницы

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В Центральном районе Петербурга госпитализировали девушку с острым отравлением. Выпускница школы находится в тяжелом состоянии. Девочка отравилась смесью таблеток. Инцидент произошел накануне вечером, 5 июля.

- 16-летнюю девушку, выпускницу школы, доставили вчера в 23:32 из своей квартиры дома 13/2 по улице Кременчугской с острым пероральным отравлением смесью медикаментов в тяжелом состоянии, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Отравление произошло на три часа раньше, около восьми вечера. Какие именно таблетки попали в желудок бывшей школьнице, пока не известно. Это определят медики.

Известно, что накануне инцидента, девочка ругалась со своей бабушкой. Конфликт возник из-за выбора вуза, куда хотела пойти девушка после школы.

Сообщается, что пострадавшая на учете в ОДН и ПНД не состоит. На данный момент по факту отравления подростка проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося. За состоянием девочки следят медики.

ИСТОЧНИК KP.RU