Хулиган залил газом по периметру здание прокуратуры Петербурга

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-06T14:56:29+03:00

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В центре Петербурга хулиган распылил газ в Адмиралтейском районе. Инцидент произошел утром в пятницу, 5 июля. С какой целью неизвестный человек совершил такого рода атаку на здание прокуратуры Северной столицы, предстоит выяснить сотрудникам полиции. Благо, никто от газа не пострадал.

- В полиции сообщили, что около девяти часов утра 5 июля неизвестный распылил газ по периметру здания на Почтамтской улице. С какой целью это было сделано, не известно, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Сразу же после этого правоохранители начали проверку и поставили вопрос о возбуждении уголовного дела.

Спустя короткое время сотрудники МВД вышли на след человека, который может быть причастным к хулиганской выходке. Им оказался 28-летний житель Московской области. Сейчас молодого человека разыскивает полиция для того, чтобы задержать его и выяснить мотивы его действий.

ИСТОЧНИК KP.RU