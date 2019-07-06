2019-07-06T17:39:17+03:00
Общество

Данила Козловский и Ксения Раппопорт прочитали детские сказки в Новой Голландии

В Петербурге состоялся благотворительный проект «Самый длинный стол» [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Данила Козловский и Ксения Раппопорт прочитали любимые детские сказки в Новой ГолландииДанила Козловский и Ксения Раппопорт прочитали любимые детские сказки в Новой ГолландииФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге в субботу, 6 июля, в модном и креативном городском пространстве Новая Голландия начал свою работу благотворительный проект «Самый длинный стол». Сегодня прошло первое мероприятие, на котором выступили попечители фонда - Ксения Раппопорт, Данила Козловский и Александр Цыпкин. Со сцены они прочитали для всех собравшихся свои любимые сказки.

В Петербурге прошло мероприятия проекта «Самый длинный стол» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге прошло мероприятия проекта «Самый длинный стол»Фото: Олег ЗОЛОТО

- «Самый длинный стол» — это мероприятие, которое ставит перед собой цель собрать за одним столом единомышленников, резидентов, партнеров и всех гостей проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» для того, чтобы помочь отдельно взятому благотворительному фонду, - сообщили в креативном пространстве.

Послушать сказки пришли сотни человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Послушать сказки пришли сотни человекФото: Олег ЗОЛОТО

В этом году проект отдаст все пожертвования и заработанные средства фонду «Дети-Бабочки», который все сторонне поддерживает детей с буллезным эпидермолизом. При этом заболевании кожа человека настолько тонка, что даже легкое прикосновение может ранить кожу, оставить пузыри и заставить испытывать сильную боль.

Посетители мероприятия могут сесть за стометровый стол и отведать кухню местных кафе и шеф-повара из знаменитого ресторана Матильды Шнуровой «Кококо» Игоря Гришечкина.

Петербуржцы собрались за самым большим столом, чтобы вместе пообедать Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы собрались за самым большим столом, чтобы вместе пообедатьФото: Олег ЗОЛОТО

Весь парк превратился в большую «дачу в городе», где можно поиграть в уличные игры, слушать музыку, смотреть фильмы и даже раскрасить забор, как Том Сойер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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