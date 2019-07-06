СЕГОДНЯ 19:36 2019-07-06T20:21:33+03:00

Наглые молодые люди забрали все монетки, которые люди бросали для исполнения желаний [видео]

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В самом центре Петербурга двое парней устроили беспредел. Днем в субботу, 6 июля, прохожие заметили подростков, которые вскарабкались по стене дома на Малой Садовой к маленькой статуэтке знаменитого кота Елисея и ограбили его. Сами парни гордятся своим поступком и считают это отличной прибавкой к карманным расходам.

- Жалко, моя квартира не рядом, а то бы ударил бы шваброй, - возмутился один из комментаторов в сети.

Негодование петербуржца поддержали и другие очевидцы. Однако были и те, кто вступился за парней.

- Это же ничьи, по сути, деньги, пусть берут. Слопают по шаверме благодаря коту Елисею, - отметил один из участников обсуждения.

Сами молодые люди на видео сказали, что для них это отличная «подработка». В прошлом году, во время Чемпионата мира по футболу они снимали каждый день с Елисея по две тысячи рублей. А это все были чьи-то желания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/718790" frameborder="0"></iframe> Двое парней ограбили кота Елисея в центре Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU