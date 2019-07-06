Смертельное ДТП заблокирвало движение по «Нарве» в Ленобласти

СЕГОДНЯ 20:35 2019-07-06T20:36:00+03:00

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Днем в субботу, 6 июля, на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Водитель «Хонды» на полной скорости врезался в фуру, которая ехала ему на встречу. Машина всмятку, авто - в разные стороны. Авария практически остановила движение по дороге.

- На 126-м километре трассы «Нарва» организовано реверсивное движение в связи с ДТП. С 16:25 до 17:55 на время следственных мероприятий полностью была перекрыта дорога, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным ГИБДД, авария произошла около четырех часов вечера. За рулем «Хонды» ехал 35-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фурой, которая ехала на встречу. Сильный удар, легковушка всмятку. К сожалению, после такого мощного столкновения водитель «Хонды» погиб.

Сотрудники дорожной полиции выясняют причины внезапного поворота на встречную полосу водителя, который закончился трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU