Петербуржцы смогут пройти бесплатное медицинское обследование на даче

СЕГОДНЯ 21:03 2019-07-06T21:03:27+03:00

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В Петербурге, 6 июля, в садоводствах стартовал новый проект – проведение бесплатных медицинских обследований петербургских дачников. Любой житель садоводства может пройти полное обследование. Для этого нужен только медицинский полис обязательного страхования. Пункты будут принимать даже в выходные дни.

- Это лишь одно из направлений оказания государственной поддержки садоводам, - отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

В апреле этого года он поручил привести в порядок существующие медпункты в садоводствах, а также организовать работу выездных диагностических бригад в тех СНТ, где пока нет возможности построить амбулатории.

Сегодня в самых крупных садоводствах уже работают 34 модульных амбулаторных учреждения, куда можно обратиться за первой медицинской помощью. В этом году построят три новых амбулаторных центра и реконструируют один существующий. На это из бюджета Петербурга выделено 16,8 млн рублей.

В настоящее время на территории Петербурга и Ленинградской области расположены свыше 3000 садоводств, насчитывающих около 700 тысяч участков. В них в течение как минимум полугода непрерывно проживают около 1 млн пенсионеров и 500 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU