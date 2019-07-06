Матч «Зенит» - «Локомотив» завершился победой москвичей

СЕГОДНЯ 21:23 2019-07-06T21:23:10+03:00

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Сегодняшняя, 6 июля, встреча на московском в Петровском парке стадионе футбольных команд «Зенит» - «Локомотив» завершилась победой москвичей. Тем самым, «Локомотив» завоевал Суперкубок России – 2019. Обе команды выдавали зрелищную игру. Однако сине-бело-голубые остались на гол позади.

Два гола, которые привели «Локомотив» к победе, забил полузащитник московского клуба Алексей Миранчук. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил хавбек «Зенита» Магомед Оздоев.

Болельщики «Зенита» в соцсетях возмущаются игрой соперников и поддерживают свою любимую команду. «Люби «Зенит» больше побед!» - пишут они в комментариях на странице ФК в соцсети.

- Парни, я понимаю, что вы проиграли. Но вы молодцы и особенно хочу отметить Азмуна, а остальным я желаю удачи, - написал один из фанатов.

Надо отметить, что и обладатель Кубка страны прошлого сезона - столичный «Локомотив». Однако по прогнозам, которые были сделаны до сегодняшнего матча, у «Зенита» было, казалось бы, чуть больше шансов на победу в этой игре.

ИСТОЧНИК KP.RU